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 Сотрудники ФСБ арестовали в Москве девять подозреваемых в причастности к терроризму

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Белый дом допускает возможность отправки на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих

Белый дом допускает возможность отправки на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих

 Конгрессмен заявил, что военная помощь США Украине будет постоянной

Конгрессмен заявил, что военная помощь США Украине будет постоянной
10:39   5 Декабря 2019
Весь мир

Белый дом допускает возможность отправки на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих

Белый дом допускает возможность отправки на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность расширения военного присутствия США в Ближневосточном регионе.

Белый дом может отправить на Ближний Восток порядка 14 тысяч военнослужащих, а также свыше десяти военных кораблей и другую военную технику.

С соответствующим заявлением выступил президент США Дональд Трамп. В то же время, в Пентагоне пока не подтверждают слова главы государства о возможной отправке 14 тысяч военнослужащих в ближневосточный регион.

 

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Автор: Александр Люблинский
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