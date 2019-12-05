Белый дом допускает возможность отправки на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность расширения военного присутствия США в Ближневосточном регионе.

Белый дом может отправить на Ближний Восток порядка 14 тысяч военнослужащих, а также свыше десяти военных кораблей и другую военную технику.

С соответствующим заявлением выступил президент США Дональд Трамп. В то же время, в Пентагоне пока не подтверждают слова главы государства о возможной отправке 14 тысяч военнослужащих в ближневосточный регион.