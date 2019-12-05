Пушков призвал не питать иллюзий после отказа президента Польши считать РФ «врагом НАТО»

Российский сенатор Алексей Пушков призвал не питать иллюзий после отказа президента Польши Анжея Дуды считать Россию «врагом НАТО». По словам Пушкова, его слова могут ничего не означать.

Пушков считает, что польский лидер решил не входить в диссонанс с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Сенатор пишет в Twitter, что Польша не откажется от антироссийской политики и ужесточения санкций.

Отказ Дуды назвать Россию «врагом НАТО» мало что означает. Просто Дуда решил не входить в диссонанс с Трампом и Макроном. Но слова - ещё не политика. Варшава не намерена отказываться от политики давления и санкций. Врагом Россию не объявляют, но ведут себя, как с врагом. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 4, 2019

Ранее президент Польши Анжей Дуда по итогам саммита НАТО заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса и НАТО сейчас никого не атакует. Польский лидер подчеркнул, что врагами являются те террористические организации, которые нападают на мирных людей и солдат.

Кроме того, Дуда отметил, что Россия является соседом Польши, с которым власти страны иногда не соглашаются и считают ряд действий недопустимым.