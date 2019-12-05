Медиагруппа «Патриот»
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Центр Москвы перекроют для автомобилей с 28 декабря до 6 января

Центр Москвы перекроют для автомобилей с 28 декабря до 6 января

 Сотрудники ФСБ арестовали в Москве девять подозреваемых в причастности к терроризму

Сотрудники ФСБ арестовали в Москве девять подозреваемых в причастности к терроризму
Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

 Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО
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10:15   5 Декабря 2019
Медиа

Пушков призвал не питать иллюзий после отказа президента Польши считать РФ «врагом НАТО»

Пушков призвал не питать иллюзий после отказа президента Польши считать РФ «врагом НАТО»

Российский сенатор Алексей Пушков призвал не питать иллюзий после отказа президента Польши Анжея Дуды считать Россию «врагом НАТО». По словам Пушкова, его слова могут ничего не означать.

Пушков считает, что польский лидер решил не входить в диссонанс с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Сенатор пишет в Twitter, что Польша не откажется от антироссийской политики и ужесточения санкций.

Пушков призвал не питать иллюзий после отказа президента Польши считать РФ «врагом НАТО»

Ранее президент Польши Анжей Дуда по итогам саммита НАТО заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса и НАТО сейчас никого не атакует. Польский лидер подчеркнул, что врагами являются те террористические организации, которые нападают на мирных людей и солдат.

Кроме того, Дуда отметил, что Россия является соседом Польши, с которым власти страны иногда не соглашаются и считают ряд действий недопустимым. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #польша #нато #пушков #политика

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