Сотрудники ФСБ арестовали в Москве девять подозреваемых в причастности к терроризму

Суд в Москве арестовал девять участников террористической организации. Их заключили под стражу.

«Всем арестованным вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической)», — отметили в суде.

Во вторник, 3 декабря, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух лидеров и семерых членов «Хизб ут-Тахрир»* в Москве и Челябинске. Задержанные оказались уроженцами стран Центральной Азии, а также гражданами России.

*Террористическая организация, запрещена в РФ