Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Центр Москвы перекроют для автомобилей с 28 декабря до 6 января

Центр Москвы перекроют для автомобилей с 28 декабря до 6 января

 Сотрудники ФСБ арестовали в Москве девять подозреваемых в причастности к терроризму

Сотрудники ФСБ арестовали в Москве девять подозреваемых в причастности к терроризму
Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

 Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО
Белый дом допускает возможность отправки на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих

Белый дом допускает возможность отправки на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих

 Конгрессмен заявил, что военная помощь США Украине будет постоянной

Конгрессмен заявил, что военная помощь США Украине будет постоянной
Центр Москвы перекроют для автомобилей с 28 декабря до 6 января

Центр Москвы перекроют для автомобилей с 28 декабря до 6 января

 Сотрудники ФСБ арестовали в Москве девять подозреваемых в причастности к терроризму

Сотрудники ФСБ арестовали в Москве девять подозреваемых в причастности к терроризму
Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

 Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО
Белый дом допускает возможность отправки на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих

Белый дом допускает возможность отправки на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих

 Конгрессмен заявил, что военная помощь США Украине будет постоянной

Конгрессмен заявил, что военная помощь США Украине будет постоянной
10:31   5 Декабря 2019
Россия

Сотрудники ФСБ арестовали в Москве девять подозреваемых в причастности к терроризму

Сотрудники ФСБ арестовали в Москве девять подозреваемых в причастности к терроризму

Суд в Москве арестовал девять участников террористической организации. Их заключили под стражу.

«Всем арестованным вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической)», — отметили в суде. 

Во вторник, 3 декабря, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух лидеров и семерых членов «Хизб ут-Тахрир»* в Москве и Челябинске. Задержанные оказались уроженцами стран Центральной Азии, а также гражданами России. 

*Террористическая организация, запрещена в РФ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#москва #терроризм #фсб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...