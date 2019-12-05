Грабящего Африку Запад злит, что Россия дает Черному континенту порядок и безопасность

Газета Washington Post опубликовала большую статью, где сказано, что российские медиа проникли в Африку и бесчинствуют в социальных сетях. После проведения форума «Россия — Африка» мировая пресса не может успокоиться. Почему Запад ревнует Африку к России, попытался разобраться журналист РИА Новости Сергей Савчук.

По словам Савчука, в ЦАР в какой-то момент вышли из-под контроля целые области, где велась нелегальная добыча алмазов и правили полевые командиры. Власти страны смогли признать проблему. Они понимали, что Запад вряд ли сможет им помочь, судя по предыдущему опыту, поэтому обратились за помощью к России.

«И вот тут началось интересное», — пишет Савчук.

После сотрудничества с Москвой, спикер президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпим заявил, что после разгрома террористов, от которого сильно пострадала страна, только Россия смогла прийти на помощь. И только благодаря ей удалось обезопасить алмазодобывающую отрасль.

Так, специалисты из России смогли обучить местную армию, полицию, после чего быстро убедили местных атаманов в неподконтрольных районах , что им следует жить в согласии с центральной властью.

Москва оказала помощь не бесплатно. Однако русские не стали идти по пути Запада и США, единственная цель которых — выкачать ресурсы. После решения вопрос с исламистами, российские компании открыли в ЦАР радиостанцию, несколько медучреждений, приютов для малоимущих и даже выделили средства на локальный чемпионат по футболу.

Результат не смог остаться не замеченным — как в самой Африке, так и вне ее. Именно поэтому пять десятков африканских стан начали проявлять активный интерес к России. Здесь же кроется зависть Запада, которому Россия помешала добывать ресурсы из хаоса. Ведь русские предоставили Африке услугу под названием «порядок и безопасность».