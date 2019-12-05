Суровый климат России китайцы назвали причиной стереотипа о воинственности русских

«Воинственный народ» — такой стереотип о русских закрепился в китайском мышлении. Издание Sohu объяснило, почему именно это словосочетание закрепилось за населением России.

Во-первых, это связано с историей страны. Как указал автор, некоторые люди в шутку указывают, что Россия «захватила больше всего земель». В действительности же судьба государства заключалась в оборонительном характере, ведь на нее постоянно нападали.

«От царской России до распада Советского Союза территория страны достигала 25 миллионов квадратных километров. Однако сейчас осталось всего 17 миллионов квадратных километров», — указано в публикации.

Во-вторых, огромное значение имет суровый климат. Температура в некоторых российских регионов может опускаться до 70 градусов со знаком минус. Автор статьи сравнил русскую зиму с «острым кинжалом», который не раз помогал стране выиграть в войнах. В то же время, россияне — особенно сибиряки — спокойно живут в таких климатических условиях

«Россиян действительно стоит называть «воинственным народом» в полном смысле этого слова», — уверен автор.

В статье также отмечается, что во времена династии Цин, то есть с 1650-х по 1910-е года, русских презрительно называли «волосатиками». Дето в том, что в этот период Россия «многократно бесчинствовала» на северо-восточной части Китая.

В октябре российский посол в Китае Андрей Денисов уже говорил о «воинствующей нации» русских. Он отметил, что такая идея, по его мнению, пришла из Запада. Вместе с тем, такой стереотип, который в оригинале звучит как «чжаньдоу миньцзу», зачастую несет положительный оттенок, выделяя смелость, решимость и твердость духа.