Конгрессмен заявил, что военная помощь США Украине будет постоянной

Конгрессмен-республиканец Энди Харрис заявил, что военная помощь США Украине будет предоставляться постоянно. Такое решение было принято после вердикта о поставках летательных вооружений Киеву.

В бюджете Пентагона на завершившийся в конце сентября финансовый год 250 миллионов долларов обозначены как помощь Украине в области безопасности.

«Это будет продолжаться. Как только лед был расколот, когда была отправлена летальная помощь, я считаю, с этого момента это будет постоянным, пока Россия не прекратит военные действия», — заявил Харрис.

Конгрессмен добавил, что отношения Украины и Штатов в порядке, несмотря на расследование по импичменту, которое затронуло Киев.