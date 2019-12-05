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 Сотрудники ФСБ арестовали в Москве девять подозреваемых в причастности к терроризму

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9:39   5 Декабря 2019
Россия

Рейтинг самых популярных исполнителей 2019 года среди россиян опубликовали в Сети

Рейтинг самых популярных исполнителей 2019 года среди россиян опубликовали в Сети

Пресс-служба отечественного сервиса Яндекс.Музыка представила рейтинг самых популярных музыкальных исполнителей уходящего года.

Так, на первом месте оказалась 17-летняя американка Билли Айлиш, которая стремительно набрала популярность в 2019 году. За ней — белорус Тима Белорусских, песни которого в этом году крутили практически на всех радиостанциях.

«Альбом Billie Eilish "When We All Fall Asleep Sleep Where Do We Go?" [Балли Айлиш, "Куда мы все попадаем, когда засыпаем?"] прослушали более восьми миллионов пользователей, а трек "bad guy" ["плохой парень"] вошел в топ-3, что сделало ее одной из самых популярных исполнительниц года. Тима Белорусских же отметился в топе сразу тремя треками: "Незабудка", "Витаминка" и "Мокрые кроссы"», — рассказали в пресс-службе.

Рейтинг самых популярных исполнителей 2019 года среди россиян опубликовали в Сети

Рейтинг самых популярных исполнителей 2019 года среди россиян опубликовали в Сети

Также в списке отметились российские и украинские поп-исполнительницы Zivert, Елена Темникова, Светлана Лобода, Maruv и Полина Гагарина.

Алису  — голосового помощника Яндекса — чаще всего в этом году просили включить песни Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова, а также музыкальных коллективов «Руки вверх!», Rammstein, «Сектор Газа», «Ленинград» и «Алиса».

В Яндекс.Музыке отметили, что при составлении рейтинга основывались на числе пользователей, которые слушали песни и альбомы 2018 и 2019 годов выпуска на самом сервисе. Данные взяты за период с января по ноябрь текущего года.

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Автор: Анна Манц
#рейтинг #популярность #яндекс #музыка

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