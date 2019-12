Рейтинг самых популярных исполнителей 2019 года среди россиян опубликовали в Сети

Пресс-служба отечественного сервиса Яндекс.Музыка представила рейтинг самых популярных музыкальных исполнителей уходящего года.

Так, на первом месте оказалась 17-летняя американка Билли Айлиш, которая стремительно набрала популярность в 2019 году. За ней — белорус Тима Белорусских, песни которого в этом году крутили практически на всех радиостанциях.

«Альбом Billie Eilish "When We All Fall Asleep Sleep Where Do We Go?" [Балли Айлиш, "Куда мы все попадаем, когда засыпаем?"] прослушали более восьми миллионов пользователей, а трек "bad guy" ["плохой парень"] вошел в топ-3, что сделало ее одной из самых популярных исполнительниц года. Тима Белорусских же отметился в топе сразу тремя треками: "Незабудка", "Витаминка" и "Мокрые кроссы"», — рассказали в пресс-службе.