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 Сотрудники ФСБ арестовали в Москве девять подозреваемых в причастности к терроризму

Сотрудники ФСБ арестовали в Москве девять подозреваемых в причастности к терроризму
Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

 Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО
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9:24   5 Декабря 2019
Весь мир

Бандформирования курдов продолжают провоцировать стычки в демилитаризованной зоне

Бандформирования курдов продолжают провоцировать стычки в демилитаризованной зоне

Новые вооруженные столкновения замечены на северо-западе сирийской провинции Хама. Их инициаторами стали курды из бандформирований, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Радикалы предприняли вылазку на подконтрольную правительственным силам территорию в районе населенного пункта Сальхаб. Во время налета они убили одного из представителей местной администрации. После Сирийская арабская армия была вынуждена возобновить боевые действия на данном направлении.

Боевики всячески пытаются провоцировать стычки в демилитаризованной зоне, сформированной по условиям меморандума от 17 сентября.

Кроме того, в провинции Дейр-эз-Зор неизвестные напали на блокпост курдов из SDF. Сведения о потерях в рядах так называемых Сирийских демократических сил (SDF)**** уточняются. Нападавшими могли быть местные ополченцы — члены арабских племен Заевфратья, которые выступают за немедленное возвращение региона под контроль Дамаска и уход боевиков

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #курды

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