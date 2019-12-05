Судьи предлагают наказывать СМИ за давление на них и манипулирование обществом

Совет судей выступил с предложением разработать свод правил для средств массовой информации, которые бы регламентировали освещение деятельности судов, а также ввести ответственность для журналистов, оказывающих на суд давление и манипулирующих общественным мнением путем публикации негативных материалов о работе судебных органов.

О проекте концепции информационной политики судебной системы на ближайшее десятилетие (2020-2030 годы) в четверг пишет издание «Ведомости».

«Особую актуальность приобрела проблема «скандализации правосудия», подразумевающая манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета, беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия», — говорится в документе

Именно этим и объясняется возникшая острая необходимость продумать меры ответственности для представителей прессы, считает Совет судей. Например, предлагается защитить судей от «тенденциозных публикаций» путем принятия нормативного акта о правилах освещения средствами массовой информации деятельности судов. Также предлагается создать эффективный механизм, который будет защищать судебную власть от дискредитации в СМИ и пресекать злоупотребления со стороны отдельных представителей прессы.

Также, по мнению судей, необходимо принять специальный акт, регламентирующий порядок и способы реагирования на публикацию заведомо недостоверной информации. Дополнительно судьи предлагают ввести ответственность для отдельных журналистов и СМИ за попытки оказать на суд давление и за лоббирование чьих-либо интересов путем публикации заказных материалов на коммерческой основе негативных материалов о работе судов.

Как отмечает издание, главной целью подобной информационной политики является усовершенствование доступа к информации о работе судов и объективное освещение их деятельности в прессе, а также повышения у населения доверия к судебной системе и формирование нового благоприятного имиджа судебных органов.