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 Курды из SDF предложили арабским племенам Сирии взятку за лояльность

Курды из SDF предложили арабским племенам Сирии взятку за лояльность
8:42   5 Декабря 2019
Весь мир

Курды из SDF предложили арабским племенам Сирии взятку за лояльность

Курды из SDF предложили арабским племенам Сирии взятку за лояльность

Закрытая встреча главарей курдов из проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) и представителей крупных кланов арабских племен произошла в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщило «Федеральное агентство новостей» в сводке на 5 декабря.

Как отмечает Step News, событие состоялось на территории месторождения «Аль-Омар». В нем также участвовал так называемый «министр нефти» SDF.

Арабы потребовали от курдских террористов и американцев часть денег, которые они получают при контрабанде сирийской нефти. Эти средства им необходимы на нужды населения и минимальную инфраструктуру. Стоит напомнить, что регион отличается сильнейшей безработицей и высокими ценами.

«Министр» «Демократических сил Сирии» отказал просящим, однако предложил взятку в обмен на лояльность. Представители арабских кланов не стали брать деньги и предупредили курдские бандформирования, что завтра в провинции состоятся массовые протесты против SDF и ворующих нефть американцев.

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Автор: Анна Манц
#сирия #курды #дейр-эз-зор #нефть #арабы #sdf

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