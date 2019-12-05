Курды из SDF предложили арабским племенам Сирии взятку за лояльность

Закрытая встреча главарей курдов из проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) и представителей крупных кланов арабских племен произошла в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщило «Федеральное агентство новостей» в сводке на 5 декабря.

Как отмечает Step News, событие состоялось на территории месторождения «Аль-Омар». В нем также участвовал так называемый «министр нефти» SDF.

خاص|| وزير النفط بـ #قسد يرفض خلال اجتماع مغلق مطالب ممثلي ريف #دير_الزور الشرقي.. والتفاصيلhttps://t.co/kKstIbFUub — Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) December 4, 2019

Арабы потребовали от курдских террористов и американцев часть денег, которые они получают при контрабанде сирийской нефти. Эти средства им необходимы на нужды населения и минимальную инфраструктуру. Стоит напомнить, что регион отличается сильнейшей безработицей и высокими ценами.

«Министр» «Демократических сил Сирии» отказал просящим, однако предложил взятку в обмен на лояльность. Представители арабских кланов не стали брать деньги и предупредили курдские бандформирования, что завтра в провинции состоятся массовые протесты против SDF и ворующих нефть американцев.