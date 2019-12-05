Киселев считает, что позиция РПЦ насчет ЭКО противоречит Библии

Журналист Дмитрий Киселев заявил, что запрет Русской православной церкви на суррогатное материнство и процедуру ЭКО, указанный в Основах социальной концепции РПЦ, противоречит Библии. Он поучаствовал в дебатах на телеканале «СПАС» с протоиереем Александром Абрамовым.

Его мнение базируется на том, что Основы были написаны служителями Церкви порядка 20 лет назад, тогда как в древнем религиозном писании написано: «плодитесь и размножайтесь».

«Бог не запрещает ЭКО… Вы ссылаетесь на волю Божию, а на самом деле говорите о воли Церкви. Воля Божия и воля Церкви — это не одно и то же», — пояснил он.

Журналист уверен, что Основы социальной концепции РПЦ, как еще совсем молодой документ, можно изменять и редактировать.

«Нам нужно во имя деторождения и народа сгладить эти конфликты любовью, это главная заповедь Христа… Церковь может духовно сопроводить и поддержать родителей и суррогатную мать — тогда не будет возникать такого конфликта», — добавил Киселев.

Что касается моральной проблемы, когда часть эмбрионов приживается, а другая — нет, то он сделал церкви следующее предложение:

«Мама может распорядиться: оставить себе на следующую беременность, может отправить в качестве донорских. А что делать с остальными? Я предлагаю отдать их Церкви — тогда Церковь благословит ЭКО, и пусть она сама распоряжается этим фондом… Если Церковь их возьмет себе и мы их не будем убивать — это было бы прекрасное решение, если бы Церковь на это пошла».

В сентябре официальный представитель РПЦ Владимир Легойда заявил, что религиозная организация не имеет ничего против крещения младенцев, которые появились на свет благодаря «суррогатному материнству» и процедуре ЭКО, то есть экстракорпорального оплодотворения. Вместе с тем, здесь есть одно «но» — ЭКО, при котором «лишние» эмбрионы уничтожаются — нравственно недопустимо, следовательно, таких детей церковь не принимает.

Спустя месяц, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов назвал бессовестными женщин, делающих аборт. По его словам, таковых нельзя причислить к рядам христианок. Это относится даже к тем девушкам, кому беременность и роды противопоказаны по состоянию здоровья.