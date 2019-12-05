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Киселев считает, что позиция РПЦ насчет ЭКО противоречит Библии

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Киселев считает, что позиция РПЦ насчет ЭКО противоречит Библии

Киселев считает, что позиция РПЦ насчет ЭКО противоречит Библии

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9:09   5 Декабря 2019
Россия

Киселев считает, что позиция РПЦ насчет ЭКО противоречит Библии

Киселев считает, что позиция РПЦ насчет ЭКО противоречит Библии

Журналист Дмитрий Киселев заявил, что запрет Русской православной церкви на суррогатное материнство и процедуру ЭКО, указанный в Основах социальной концепции РПЦ, противоречит Библии. Он поучаствовал в дебатах на телеканале «СПАС» с протоиереем Александром Абрамовым.

Его мнение базируется на том, что Основы были написаны служителями Церкви порядка 20 лет назад, тогда как в древнем религиозном писании написано: «плодитесь и размножайтесь».

«Бог не запрещает ЭКО… Вы ссылаетесь на волю Божию, а на самом деле говорите о воли Церкви. Воля Божия и воля Церкви — это не одно и то же», — пояснил он.

Киселев считает, что позиция РПЦ насчет ЭКО противоречит Библии

Журналист уверен, что Основы социальной концепции РПЦ, как еще совсем молодой документ, можно изменять и редактировать.

«Нам нужно во имя деторождения и народа сгладить эти конфликты любовью, это главная заповедь Христа… Церковь может духовно сопроводить и поддержать родителей и суррогатную мать — тогда не будет возникать такого конфликта», — добавил Киселев.

Что касается моральной проблемы, когда часть эмбрионов приживается, а другая — нет, то он сделал церкви следующее предложение:

«Мама может распорядиться: оставить себе на следующую беременность, может отправить в качестве донорских. А что делать с остальными? Я предлагаю отдать их Церкви — тогда Церковь благословит ЭКО, и пусть она сама распоряжается этим фондом… Если Церковь их  возьмет себе и мы их не будем убивать — это было бы прекрасное решение, если бы Церковь на это пошла».

Киселев считает, что позиция РПЦ насчет ЭКО противоречит БиблииВ сентябре официальный представитель РПЦ Владимир Легойда заявил, что религиозная организация не имеет ничего против крещения младенцев, которые появились на свет благодаря «суррогатному материнству» и процедуре ЭКО, то есть экстракорпорального оплодотворения. Вместе с тем, здесь есть одно «но» — ЭКО, при котором «лишние» эмбрионы уничтожаются — нравственно недопустимо, следовательно, таких детей церковь не принимает.

Спустя месяц, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов назвал бессовестными женщин, делающих аборт. По его словам, таковых нельзя причислить к рядам христианок. Это относится даже к тем девушкам, кому беременность и роды противопоказаны по состоянию здоровья.

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Автор: Анна Манц
#религия #рпц #киселев #суррогатное материнство

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