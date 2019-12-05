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8:21   5 Декабря 2019
Россия

Сухоруков призвал забыть о продолжении серии фильмов «Брат»

Сухоруков призвал забыть о продолжении серии фильмов «Брат»

Российский актер Виктор Сухоруков рассказал, почему не стоит ждать продолжения культовых фильмов «Брат» и «Брат 2» под авторством Алексея Балабанова. Он побеседовал с радио Sputnik 5 декабря.

«Сегодня я могу заявить, что сделать продолжение невозможно. Это история Алексея Балабанова и Сергея Бодрова [сыграл главную роль]. Без этих двух людей продолжение невозможно. Это будет не продолжение, а другой фильм. О продолжении "Брата 2" забудьте», — пояснил он.

По его словам, перспектива продолжения была маловероятной уже в 2002 году, когда умер Бодров-младший. Сухоруков предлагал «оживить» его при помощи графики. Но в 2013 году ушел из жизни и режиссер картины, что стало окончательной точкой в этой истории.

Сухоруков призвал забыть о продолжении серии фильмов «Брат»

Стоит отметить, что шоумен Стас Барецкий заявлял о съемках «Брата-3». Сюжет будет строиться вокруг младшего брата Данилы Багрова, который грезит мечтами об участии в реалити-шоу «Дом-2». Сам Барецкий намерен сыграть старшего из братьев. Премьера должна состояться в 2020 году.

«Слово "брат" никому не принадлежит, равно как и цифра "три", поэтому мы имеем право снимать фильм. Единственное, что мы должны были заявить, что это пародия или черная комедия», — добавил он позже.

Сухоруков призвал забыть о продолжении серии фильмов «Брат»

Напомним, что Сергей Бодров-младший умер 20 сентября 2002 года на съемках фильма «Связной» в районе Кармадонского ущелья. Тогда под сход ледника попали еще 105 человек, участвовавших в работе. Алексей Балабанов ушел из жизни в мае 2013 года, причиной стала острая сердечная недостаточность. Его картины «Брат» и «Брат 2» вышли в 1997 и 2000 годах соответственно и получили народное признание.

Сухоруков призвал забыть о продолжении серии фильмов «Брат»

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Автор: Анна Манц
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