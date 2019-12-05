Сергей Безруков стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Народный артист РФ Сергей Безруков, известный как актер, документалист, ведущий и музыкант, стал новым героем рубрики ФАН о патриотах России.

Безруков получил широкую популярность после «Бригады», где он сыграл роль принципиального бандита Сашу Белого. Примечательно, что для него эта роль не обычна - ранее в театре он играл романтических героев. После этого он сыграл роли Сергея Есенина, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого.

Актеру очень нравится творчество Есенина - он уверен, что поэт любил Родину не напоказ, а по-настоящему. Безруков предлагал читать стихи Сергея Александровича детям, чтобы воспитать в них патриотизм и чувство прекрасного.

Кроме актерского мастерства, режессуры и постановки спектаклей в Московском Губернском театре, Сергей всерьез увлекается музыкой. Он создал группу «Крестный папа», музыканты которой продолжают традиции классики русского рока. Группа поет в основном поет о чувствах, переживаниях и отношениях, и перекликается с целью творчества Безрукова - показать истинный русский характер. Таким способом он пытается как поговорить он недостатках страны, и, вместе с тем, признаться в любви родине.