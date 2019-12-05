Власти США предъявили обвинения в незаконном финансировании Клинтон

Восьми гражданам США предъявлены обвинения в незаконном перечислении средств предвыборному штабу Хиллари Клинтон в ходе президентской кампании 2016 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

В числе обвиняемых - ключевой свидетель спецпрокурора по «российскому вмешательству» Роберта Мюллера Джордж Надер, а также глава компании Allied Wallet Ахмад Хаваджа. Они обвиняются в переводе миллионов долларов политическим комитетам с сокрытием - отправителем значился Надер, который в свою очередь якобы отчитывался перед властями некоторй ближневосточной страны. При этом известно, что Надер имел тесные связи с ОАЭ.

Надер обвиняется в том, что он перечислил более 3,5 миллионов долларов политическим комитетам, чтобы те могли получить доступ к Клинтон.

Хаваджа провел кампанию по сбору средств, на которой присутствовал Билл Клинтон. Это стало возможным после того, как он сам внес миллион долларов на нужды предвыборного штаба. При этом он также пожертвовал миллион долларов инаугурационному комитету Дональда Трампа.

Вашингтон с 2016 года ищет следы «российского вмешательства» в выборы президента США. Расследовавший дело прокурор Роберт Мюллер опубликовал в апреле 2019 года доклад, в котором признал, что подозрения о связи американского лидера Дональда Трампа с Россией не подтверждаются. Провальное расследование стоило американским налогоплательщикам более чем в 30 миллионов долларов.