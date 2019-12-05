Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
«Оппозиция» мечтает и дальше получать деньги в конвертах за деятельность против России

«Оппозиция» мечтает и дальше получать деньги в конвертах за деятельность против России

 США показали свое враждебное отношении к России, отказав в выдаче виз – эксперт

США показали свое враждебное отношении к России, отказав в выдаче виз – эксперт
Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

 Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО
Власти США предъявили обвинения в незаконном финансировании Клинтон

Власти США предъявили обвинения в незаконном финансировании Клинтон

 Турецкие военные назвали число жертв, погибших от рук курдских боевиков в Сирии

Турецкие военные назвали число жертв, погибших от рук курдских боевиков в Сирии
«Оппозиция» мечтает и дальше получать деньги в конвертах за деятельность против России

«Оппозиция» мечтает и дальше получать деньги в конвертах за деятельность против России

 США показали свое враждебное отношении к России, отказав в выдаче виз – эксперт

США показали свое враждебное отношении к России, отказав в выдаче виз – эксперт
Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

 Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО
Власти США предъявили обвинения в незаконном финансировании Клинтон

Власти США предъявили обвинения в незаконном финансировании Клинтон

 Турецкие военные назвали число жертв, погибших от рук курдских боевиков в Сирии

Турецкие военные назвали число жертв, погибших от рук курдских боевиков в Сирии
6:50   5 Декабря 2019
Весь мир

Турецкие военные назвали число жертв, погибших от рук курдских боевиков в Сирии

Турецкие военные назвали число жертв, погибших от рук курдских боевиков в Сирии

Вооруженные формирования курдов убили 45 мирных жителей с момента начала Турцией военной операции «Источник мира». Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Накануне в провинции Хасака в городе Рас аль-Айн произошел теракт. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в центре города взорвался заминированный автомобиль. В результате погибли двое человек, пострадали - шестеро. По информации турецких источников, взрыв связан с деятельностью курдских боевиков, связанных с «Рабочей партией Курдистана».

За последнее время на севере Сирии произошло несколько терактов, направленных против турецких военных и протурецких бойцов. Минобороны Турции сообщает, что с 9 октября курдские боевики убили 45 мирных жителей и ранили 244 человека на территории Турции и пределах зоны безопасности на севере Сирии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...