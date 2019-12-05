Турецкие военные назвали число жертв, погибших от рук курдских боевиков в Сирии

Вооруженные формирования курдов убили 45 мирных жителей с момента начала Турцией военной операции «Источник мира». Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Накануне в провинции Хасака в городе Рас аль-Айн произошел теракт. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в центре города взорвался заминированный автомобиль. В результате погибли двое человек, пострадали - шестеро. По информации турецких источников, взрыв связан с деятельностью курдских боевиков, связанных с «Рабочей партией Курдистана».

За последнее время на севере Сирии произошло несколько терактов, направленных против турецких военных и протурецких бойцов. Минобороны Турции сообщает, что с 9 октября курдские боевики убили 45 мирных жителей и ранили 244 человека на территории Турции и пределах зоны безопасности на севере Сирии.