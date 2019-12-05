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6:32   5 Декабря 2019
Весь мир

Новые слушания в рамках импичмента показали лишь предвзятость к Трампу, заявил Белый дом

Новые слушания в рамках импичмента показали лишь предвзятость к Трампу, заявил Белый дом

Слушания в юридическом комитете Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента показали предвзятость к президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает Белый дом.

Пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм заявила, что нынешний день для Трампа является хорошим, но плохим для демократов. Она отметила, что единственное, что показали трое экспертов - это политическую предвзятость.

Гришэм подчеркнула, что это не отменяет того факта, что за недели слушаний Трамп «не сделал ничего неправильного».

В заявлении отмечается, что Конгрессу США лучше вернуться к своей работе и перестать игнорировать своих избирателей, сфокусировавшись на «отчаянном фарсе».

Представитель Белого дома отметила, что спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси следует заняться работой над торговым соглашением США - Мексика - Канада, а также инфраструктурой и ценообразованием на лекарства.

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Автор: Олег Королев
#трамп #импичмент #палата представителей сша

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