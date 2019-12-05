Иран может тайно перебрасывает ракеты в Ирак, сообщают американские СМИ

Разведка США считает, что Иран тайно перебрасывает свои ракеты малой дальности на территорию Ирака. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники среди военных и представителей американского разведсообщества.

Ранее газета NYT сообщила, что в ее распоряжение попали сотни страниц документов из архива разведки Ирака, которые якобы свидетельствуют о попытках Ирана внедриться в иракскую политическую систему. Иранский МИД в свою очередь заявил, что Тегеран не ведет какой-либо скрытой деятельности в Ираке.

Согласно источникам издания, Иран воспользовался продолжающимися протестами в Ираке, чтобы втайне установить арсенал ракет малой дальности. Газета отмечает, что жто делается для того, чтобы «запугать Ближний Восток для утверждения своей власти».

Также отмечается, что эти ракеты представляют для союзников США в регионе, включая Саудовскую Аравию и Израиль. Отмечается, что они могут угрожать и находящимся в регионе войскам США.

Представители американской разведки заявили, что для переброски и укртия данных ракет Иран пользуется шиитскими формированиями в Ираке.