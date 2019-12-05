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5:10   5 Декабря 2019
Весь мир

Экс-глава МИД Австрии рассказала о деградации дипломатического мастерства в мире

Экс-глава МИД Австрии рассказала о деградации дипломатического мастерства в мире

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью РИА «Новости» заявила, что мировая дипломатия сильно сдала позиции.

Кнайсль приедет в Москву на российско-австрийский форум общественности «Сочинский диалог», который состоится 9 декабря. Также она представит ее труд - детскую книгу «Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию». Во время визита она также прочтет лекции в МГЛУ и МГИМО.

Бывшая глава МИД Австрии в беседе с агентством рассказала, что заканчивает книгу о дипломатии. По ее словам, за период прибывания в должности она успела заметить, что дипломатическое ремесло повсюду сильно сдало позиции. Она отметила, что между дипломатами нет настоящего разговора, когда они смотрят в глаза друг другу и ведут диалог.

По словам Кнайсль, на двусторонних встречах зачитываются только уже готовые сценарии, речи о дипломатии и диалоге не идет. Она отметила, что особенно такой подход бросается на многосторонних встречах.

Бывшая глава МИД Австрии подчеркнула, что в общении с президентом РФ Владимиром Путиным ее поразило то, что это был настоящий разговор. Она также отметила, что самые интересные были как с ним, так и с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Говоря с ними, имеешь дело с людьми, у которых большой профессиональный и жизненный опыт. Это значит, что они могут давать оценку вещам, а не привязываться к бумагам, они ведут этот разговор, а это и есть самое главное в дипломатии», — заявила Кнайсль.

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Автор: Олег Королев
#путин #лавров #дипломатия #кнайсль

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