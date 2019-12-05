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Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО
Посол РФ в США рассказал о позиции Москвы по Арктике

Посол РФ в США рассказал о позиции Москвы по Арктике

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Около 60 мигрантов погибли при крушении лодки близ побережья Мавритании
4:43   5 Декабря 2019
Весь мир

Посол РФ в США рассказал о позиции Москвы по Арктике

Посол РФ в США рассказал о позиции Москвы по Арктике

Россия призывает к миру и сотрудничестве в Арктике, а не к соперничеству. Об этом сообщается в статье посла РФ в США Анатолия Антонова.

В материале отмечается, что Москва стремится к миру и взаимовыгодному сотрудничеству в регионе. Дипломат подчеркивает, что с целью выстраивания доверия и общего понимания, а также предотвращения любого рода эскалации Россия выступает за восстановление полномасштабного военно-политического диалога стран Арктики.

Также Москва предлагает вернуться к формату ежегодных встреч глав генштабов стран-членов Арктического совета, которые были до 2014 года. Антонов подчеркивает, что данный механизм эффективен в поддержании региональной стабильности.

Посол РФ отметил, что Россия поддерживает разработку законодательной базы для снижения рисков инцидентов и загрязнения морских вод.

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Автор: Олег Королев
#арктика #антонов

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