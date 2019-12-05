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3:40   5 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

Главы крупных украинских партий обратились к жителям Украины и общественным организациям выйти восьмого декабря на Майдан в Киеве накануне саммита в «нормандском формате».

Под обращением подписались глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко, руководитель «Батькивщины» Юлия Порошенко и глава «Голоса» Святослав Вакарчук.

В документе отмечается, что оппозиционные нынешней власти партии призывают всех украинцев и все государственные политические силы ио бщественные организации к выходу на площадь Незалежности в Киеве (Майдан) восьмого декабря в 13:00,  чтобы показать «единство и решимость в борьбе».

Также лидеры партий напомнили властям о так называемых «красных линиях» - требованиях, которые «никто не имеет права проигнорировать». Так, отмечается, что Украина не должна идти на компромисс относительно европейского и евроатлантического курса страны, «возвращения» Крыма, а также допускать проведение выборов в ЛНР и ДНР «до выполнения условий по безопасности».

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Автор: Олег Королев
#украина #майдан #нормандская четверка

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