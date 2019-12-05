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Трамп заявил о «глубоком уважении» к США на саммите НАТО

Трамп заявил о «глубоком уважении» к США на саммите НАТО

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3:10   5 Декабря 2019
Весь мир

Трамп заявил о «глубоком уважении» к США на саммите НАТО

Трамп заявил о «глубоком уважении» к США на саммите НАТО

Американский президент Дональд Трамп заявил, что на саммите НАТО к США относились «исключительно с уважением». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, «фейковые СМИ» делают все возможное, чтобы умалить его поездку в Лондон на саммит НАТО.

Трамп заявил, что отлично сошелся с лидерами стран НАТО и даже добился того, чтобы они платили на 130 миллиардов долларов в год, на 400 миллиардов больше за три года. По его словам, для США никакого роста расходов не предвидится.

Ранее в интернете появилось видео, на котором было видно, как группа глав стран-членов НАТО обсуждала в кулуарах саммита чье-то опоздание. На видео премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что участнику встречи нужно было сначала провести пресс-конференцию на 40 минут. В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо отмечает, что у его окружения «отвисла челюсть». Американские СМИ предположили, что речь идет о Трампе.

Трамп, комментируя высказывания Трюдо, назвал его двуличным. Сам премьер Канады заявил, что его высказывания были связаны с неожиданным объявлением места проведения встречи.

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Автор: Олег Королев
#нато #трамп

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