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2:30   5 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин рассказал о последствиях открытия рынка земли в стран, в том числе в виде принятия страны в Североатлантический альянс.

По его мнению, рассматриваемый закон должен защищать права украинцев, а не права иностранцев, которые «скупят всю землю».

Добкин отметил, что ровн очерез полгода, как украинская земля будет продана иностранцам, Украина станет членом НАТО. По его словам, для этого не нужно будет подавать каких-либо заявок.

«Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь», — заявил нардеп.

Также Добкин отметил, что присутствие НАТО в странах Прибалтики и Венгрии привело к снижению их промышленного производства и оттоку населения из-за безработицы. По его словам, принятие закона об открытии рынка земли на продажу для инострацнев необходимо отложить на год и привлечь к его подготовке экспертов, которые смогут дать ему объективную оценку.

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Автор: Олег Королев
#украина #верховная рада #земля

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