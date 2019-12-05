Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
«Оппозиция» мечтает и дальше получать деньги в конвертах за деятельность против России

«Оппозиция» мечтает и дальше получать деньги в конвертах за деятельность против России

 США показали свое враждебное отношении к России, отказав в выдаче виз – эксперт

США показали свое враждебное отношении к России, отказав в выдаче виз – эксперт
Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

 В Одессе при пожаре в колледже пропали без вести 13 человек, сообщают украинские спасатели

В Одессе при пожаре в колледже пропали без вести 13 человек, сообщают украинские спасатели
Трамп заявил о «глубоком уважении» к США на саммите НАТО

Трамп заявил о «глубоком уважении» к США на саммите НАТО

 Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»

Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»
«Оппозиция» мечтает и дальше получать деньги в конвертах за деятельность против России

«Оппозиция» мечтает и дальше получать деньги в конвертах за деятельность против России

 США показали свое враждебное отношении к России, отказав в выдаче виз – эксперт

США показали свое враждебное отношении к России, отказав в выдаче виз – эксперт
Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

 В Одессе при пожаре в колледже пропали без вести 13 человек, сообщают украинские спасатели

В Одессе при пожаре в колледже пропали без вести 13 человек, сообщают украинские спасатели
Трамп заявил о «глубоком уважении» к США на саммите НАТО

Трамп заявил о «глубоком уважении» к США на саммите НАТО

 Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»

Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»
2:07   5 Декабря 2019
Весь мир

Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»

Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»

Болгария задержала строительство ветки «Турецкого потока» из-за неких «обязательных процедур» ЕС, заявил болгарский премьер Бойко Борисов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает реализацию проекта «Турецкий поток». Он предположил, что это может происходить под давлением. Также российский лидер напомнил, что после срыва Софией «Южного потока» Болгария неоднократно просила не реализовывать «Турецкий поток».

По словам Борисова, Болгария соблюдает процедуры ЕС. Он заявил, что каждая из стран-членов Евросоюза них имеет право на поиск альтернативных маршрутов.

Болгарский премьер отметил, что Москве «чисто политически неприятно», что София лояльна НАТО и ЕС. При этом он подчеркнул, что болгарская сторона надеется, что проходящая по территории страны ветка газопровода будет достроена.

Также Борисов заявил, что российский лидер может приехать и посмотреть, чтобы убедиться, что проект строится «по пять километров в день». По его словам, София начала поздно из-за того, чтобы нужно было завершить «многие процедуры».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#болгария #турецкий поток

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...