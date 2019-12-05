Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»

Болгария задержала строительство ветки «Турецкого потока» из-за неких «обязательных процедур» ЕС, заявил болгарский премьер Бойко Борисов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает реализацию проекта «Турецкий поток». Он предположил, что это может происходить под давлением. Также российский лидер напомнил, что после срыва Софией «Южного потока» Болгария неоднократно просила не реализовывать «Турецкий поток».

По словам Борисова, Болгария соблюдает процедуры ЕС. Он заявил, что каждая из стран-членов Евросоюза них имеет право на поиск альтернативных маршрутов.

Болгарский премьер отметил, что Москве «чисто политически неприятно», что София лояльна НАТО и ЕС. При этом он подчеркнул, что болгарская сторона надеется, что проходящая по территории страны ветка газопровода будет достроена.

Также Борисов заявил, что российский лидер может приехать и посмотреть, чтобы убедиться, что проект строится «по пять километров в день». По его словам, София начала поздно из-за того, чтобы нужно было завершить «многие процедуры».