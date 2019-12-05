Нетаньяху на встрече с Помпео поблагодарил Трампа за давление на Иран
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Лиссабоне поблагодарил президента США за проводимую Вашингтоном в отношении Ирана.
Нетаньяху перед началом встречи рассказал о своей признательности Трампу за его последовательную полиитку давления на «иранский режим». По его словам, Дамаск усиливает давление в регионе и бросает вызов не только из Ирана, но и из Ирака, сектора Газа и Йемена.
Также он выразил признательность американской администрации за изменение позиции Вашингтона в отношении еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.
Поселения Израиля на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Тель-Авиве называют Самария и Иудея, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. ООН считает данные территории оккупированными.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными.