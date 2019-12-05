В Одессе при пожаре в колледже пропали без вести 13 человек, сообщают украинские спасатели
Тринадцать человек пропали во время пожара в колледже в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины на своей странице в Facebook.
Пожар случился в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Одна из студенток рассказала СМИ, что о пожаре стало известно не сразу, поскольку сигнализация не сработала. Возгорание возникло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.
Отмечается, что максимальные силы были направлены на ликвидацию пожара и поиск лиц, местонахождение которых не было установлено.
Число пострадавших возросло до 29 человек, один погиб. Ранее сообщалось о 26 пострадавших.
Украинские спасатели локализовали возгорание на площади четыре тысячи квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается.
11 вечера. А из здания всё ещё валит дым. Много народу приходит как... к могиле, смотрят, уходят. Вокруг нигде нет уличного освещения. Работают прожекторы. Везде сухой запах дыма, смешанного с крошенной штукатуркой...#Одесса #Пожар pic.twitter.com/rwz2IPe1nK— Дядюшка Хо (@dyadushka_ho) December 4, 2019