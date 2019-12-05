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1:14   5 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

В Одессе при пожаре в колледже пропали без вести 13 человек, сообщают украинские спасатели

В Одессе при пожаре в колледже пропали без вести 13 человек, сообщают украинские спасатели

Тринадцать человек пропали во время пожара в колледже в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины на своей странице в Facebook.

Пожар случился в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Одна из студенток рассказала СМИ, что о пожаре стало известно не сразу, поскольку сигнализация не сработала. Возгорание возникло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.

Отмечается, что максимальные силы были направлены на ликвидацию пожара и поиск лиц, местонахождение которых не было установлено.

Число пострадавших возросло до 29 человек, один погиб. Ранее сообщалось о 26 пострадавших.

Украинские спасатели локализовали возгорание на площади четыре тысячи квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается.

 

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Автор: Олег Королев
#украина #пожар #одесса

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