Вооруженные формирования курдов на севере Сирии отказались выполнить экономические требования арабских племен. Об этом сообщает военный источник ФАН в САР Ахмад Марзук.

По данным агентства Step News, на территории провинции Дейр-эз-Зор произошла закрытая встреча с полевыми командирами курдских боевиков из так называемых «Демократических сил Сирии» (SDF) и представителями крупных кланов арабских племен Заевфратья. На встрече, которая происходила на территории нефтяного месторождения «Аль-Омар», также участвовал «министр нефти» SDF.

Представители племен потребовали от курдских боевиков и США направить часть сумм, полученных от нелегальной добычи сирийской нефти, на нужды местного населения, страдающего от тотальной безработицы, высоких цен и отсутствия в регионе минимально необходимой инфраструктуры.

Журналист Step News выяснил, что «министр нефти» курдских боевиков решительно отказал представителям арабских объединений, предложив взамен им взятку за лояльность. Однако, делегация арабских племен отвергла ее, предупредив курдских боевиков и их американских хозяев о том, что провинция Дейр-эз-Зор будет охвачена массовыми протестами против SDF и оккупации США.

«Федеральное агентство новостей» ранее обнародовало крупное расследование в двух частях. В первой части данного материала говорилось о журналистах «оппозиционных» СМИ, сотрудничающих с боевиками ИГ*. Одним из них оказался журналист Новой газеты» Денис Коротков. Во второй части расследования рассказывается, как США проводят тесное сотрудничество с террористами, оказывая им широкое содействие.

ИГ* - террористическая группировка, запрещена в РФ.