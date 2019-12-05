Курдские боевики подорвали машину около турецкого конвоя в сирийской провинции Алеппо

Заминированный, предположительно, вооруженными формированиями курдов автомобиль взорвался около конвоя ВС Турции в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает telegram-канал «Вестник Дамаска».

Начиненный взрывчаткой автомобиль подорвался возле конвоя турецких ВС около города Джараблус в провинции Алеппо. Информация о погибших и раненых не сообщается.

Напомним, Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» 9 октября. Ее целью является противодействие курдским боевиками и террористам ИГ*.

Начиная с 2017 года, курдские бандформирования заняли регионы за рекой Ефрат, где проживают преимущественно арабы-сунниты. Они захватили территории сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Главари так называемых «Демократических сил» (SDF) фактически оккупировали данные территории, объявив о насильной и принудительной мобилизации в свои ряды.

С момента начала турецкой операции, курдские боевики неоднократно устраивали взрывы на севере Сирии. В частности, в начале ноября они организовали теракт в городе Аль-Баб, в ходе которого погибли от 10 до 18 человек. Ранее в городе Камышлы прогремела серия из трех взрывов, в ходе которой погибли не менее семи человек, еще 70 получили ранения.

ФАН ранее опубликовал крупное расследование в двух частях. В первой его части рассказывалось о том, как журналисты оппозиционных СМИ сотрудничают с террористами ИГ*. Среди них оказался сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков. Также были обнародованы подробности сотрудничества беглого олигарха Михаила Ходорковского с боевиками.

Во второй части говорится, что сами США ведут крайне тесное сотрудничество с ИГ*, оказывая им самим широкую помощь. Американские структуры обучают боевиков, а также передает им оружие и боеприпасы.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.