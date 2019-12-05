Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
«Оппозиция» мечтает и дальше получать деньги в конвертах за деятельность против России

«Оппозиция» мечтает и дальше получать деньги в конвертах за деятельность против России

 США показали свое враждебное отношении к России, отказав в выдаче виз – эксперт

США показали свое враждебное отношении к России, отказав в выдаче виз – эксперт
В Одессе при пожаре в колледже пропали без вести 13 человек, сообщают украинские спасатели

В Одессе при пожаре в колледже пропали без вести 13 человек, сообщают украинские спасатели

 Венгрия не даст Украине стать членом НАТО, пока Киев не разрешит венгерский язык

Венгрия не даст Украине стать членом НАТО, пока Киев не разрешит венгерский язык
Арабские племена в Сирии выдвинули ультиматум SDF и США

Арабские племена в Сирии выдвинули ультиматум SDF и США

 Курдские боевики подорвали машину около турецкого конвоя в сирийской провинции Алеппо

Курдские боевики подорвали машину около турецкого конвоя в сирийской провинции Алеппо
«Оппозиция» мечтает и дальше получать деньги в конвертах за деятельность против России

«Оппозиция» мечтает и дальше получать деньги в конвертах за деятельность против России

 США показали свое враждебное отношении к России, отказав в выдаче виз – эксперт

США показали свое враждебное отношении к России, отказав в выдаче виз – эксперт
В Одессе при пожаре в колледже пропали без вести 13 человек, сообщают украинские спасатели

В Одессе при пожаре в колледже пропали без вести 13 человек, сообщают украинские спасатели

 Венгрия не даст Украине стать членом НАТО, пока Киев не разрешит венгерский язык

Венгрия не даст Украине стать членом НАТО, пока Киев не разрешит венгерский язык
Арабские племена в Сирии выдвинули ультиматум SDF и США

Арабские племена в Сирии выдвинули ультиматум SDF и США

 Курдские боевики подорвали машину около турецкого конвоя в сирийской провинции Алеппо

Курдские боевики подорвали машину около турецкого конвоя в сирийской провинции Алеппо
0:31   5 Декабря 2019
Весь мир

Курдские боевики подорвали машину около турецкого конвоя в сирийской провинции Алеппо

Курдские боевики подорвали машину около турецкого конвоя в сирийской провинции Алеппо

Заминированный, предположительно, вооруженными формированиями курдов автомобиль взорвался около конвоя ВС Турции в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает telegram-канал «Вестник Дамаска».

Начиненный взрывчаткой автомобиль подорвался возле конвоя турецких ВС около города Джараблус в провинции Алеппо. Информация о погибших и раненых не сообщается.

Напомним, Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» 9 октября. Ее целью является противодействие курдским боевиками и террористам ИГ*.

Начиная с 2017 года, курдские бандформирования заняли регионы за рекой Ефрат, где проживают преимущественно арабы-сунниты. Они захватили территории сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Главари так называемых «Демократических сил» (SDF) фактически оккупировали данные территории, объявив о насильной и принудительной мобилизации в свои ряды.

С момента начала турецкой операции, курдские боевики неоднократно устраивали взрывы на севере Сирии. В частности, в начале ноября они организовали теракт в городе Аль-Баб, в ходе которого погибли от 10 до 18 человек. Ранее в городе Камышлы прогремела серия из трех взрывов, в ходе которой погибли не менее семи человек, еще 70 получили ранения.

ФАН ранее опубликовал крупное расследование в двух частях. В первой его части рассказывалось о том, как журналисты оппозиционных СМИ сотрудничают с террористами ИГ*. Среди них оказался сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков. Также были обнародованы подробности сотрудничества беглого олигарха Михаила Ходорковского с боевиками.

Во второй части говорится, что сами США ведут крайне тесное сотрудничество с ИГ*, оказывая им самим широкую помощь. Американские структуры обучают боевиков, а также передает им оружие и боеприпасы.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...