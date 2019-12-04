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22:41   4 Декабря 2019
Весь мир

Десять мирных жителей погибли от пуль боевиков в сирийской провинции Алеппо

Десять мирных жителей погибли от пуль боевиков в сирийской провинции Алеппо

Десять человек погибли от обстрела боевиками спортивного клуба в в городе Тель-Рифъат в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

«В результате обстрела погибли десять мирных жителей (один мужчина, одна женщина и восемь детей), еще 13 человек получили ранения, в том числе семь детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии», – сообщил Боренков.

Ранее Минобороны РФ сообщило о 40 нарушениях прекращения огня в Сирии за сутки. 13 нарушений были зафиксированы в сирийской провинции Латакия, 11 – в Идлибе и десять – в Алеппо.

С 31 августа 2019 года в Идлибской зоне деэскалации действует «режим тишины». Согласно подписанному в мае 2017 года Меморандуму о создании зон деэкспансии в Сирийской Арабской Республике, власти России, Турции и Ирана ведут наблюдение за режимом прекращения огня.

Ранее ФАН провело свое расследование, в ходе которого стали известны подробности о взаимодействии США с террористами в Сирии и связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство».

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #алеппо #режим прекращения огня

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