США показали свое враждебное отношении к России, отказав в выдаче виз – эксперт

Отказав российской делегации в выдаче американских виз, администрация США показала свое враждебное отношение к России. Об этом сенатор Алексей Пушков сказал в комментарии «ПолитЭксперту».

«Невыдача виз российским участникам различных международных и общественных мероприятий, которые проходят на территории США, – это не просто акт недружелюбия, а акт враждебный по отношению к тому государству, гражданам которого не выдают визы», – считает сенатор.

4 декабря стало известно, что власти США отказали делегатам из России в выдаче виз. В частности, визу не выдали главе МИД РФ Сергею Лаврову, всей делегации Федерального казначейства, а также главе департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову.

Делегаты собирались посетить конференцию Международного института регулирования аудиторской професии.