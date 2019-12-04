«Оппозиция» мечтает и дальше получать деньги в конвертах за деятельность против России

Травля определенных деятелей после публикаций от ФБК стала выгодным инструментом давления и формирования у общества искаженного представления о невыгодных для оппозиции персонах, уверен главред издания PolitRussia Руслан Осташко. Соответствующее заявление он сделал в беседе с ФАН. По мнению собеседника агентства, либеральная тусовка прибегает к крикам и травле, чтобы продемонстрировать западным покровителям свою эффективность.

«Все эти крики являются отчетным инструментом перед их спонсорами, ведь никто из них не хочет лишиться замечательного зарубежного финансирования. Они хотят продолжать получать гранты, деньги в конвертах», — считает Осташко.

Он подчеркнул, что либералы пытаются таким образом донести своим спонсорам, заказчикам, что они работают эффективно, но у них не получается по причине того, что народ не тот. Они вынуждены придумывать цензуру, диктат и давление. Это является классическим примером объяснения неудач, заметил эксперт.

«Тот же Навальный никогда не говорил, что он облажался. «Новая газета» никогда не признает этого. «Эхо Москвы» никогда не признает этого. Они всегда будут говорить, что на них давят, что они проиграли суд потому, что в стране телефонное право, диктатура и в суде выиграть невозможно», — добавил он.

Федеральное агентство новостей представило примеры травли в одностороннем порядке со стороны так называемых либералов. В качестве агентство СМИ приводит ситуацию с рестораном «Армения», который потребовал от организаторов незаконных акций в Москве летом 2019 года выплату материального ущерб, в итоге столкнувшись с травлей со стороны оппозиции. Не пощадили сторонники Алексея Навального и оппонентов его протеже Любови Соболь. В частности, поток негатива и давления обрушился на Нюту Федермессер, которая считалась явным фаворитом на выборах МГД, и главреда МИА «Россия сегодня» Маргариту Симоньян. На этом либералы не ограничились. Этим летом во время незаконных акций в Москве журналисты федеральных телеканалов столкнулись с препятствиями в освещении событий. Группы людей как по сигналу набрасывались на корреспондентов с оскорблениями.