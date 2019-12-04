Подписчиков Вучича восхитило ружье, которое ему подарил Путин

После окончания переговоров в Сочи президент России Владимир Путин подарил президенту Сербии Александару Вучичу ружье сербского короля. Подписчики Вучича на официальной странице в Instagram восхитились российским президентом.

«Президент Вучич подарил президенту Путину Икону "Преображение Господне" XIX века. Президент Путин подарил президенту Вучичу оригинальное ружье Милана I Обреновича, которое было куплено на аукционе», – говорится в сообщении.

Под сообщением сразу появилось множество восхищенных комментариев в адрес российского президента.

«Veliki poklon. Ponos!! — Большой подарок. Гордость!!». «Dar neprocenjive vrednosti!Postovanje za predsednika Vucic od strane Gos.Putina. – Подарок бесценного значения! Уважение господину Путину от президента Вучича». «Putin je još jednom dokazao da je veliki čovek. – Путин еще раз доказал, что он великий человек».

По итогам переговоров, Путин сообщил, что главы государств обстоятельно обсудили вопросы взаимодействия стран, встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере.