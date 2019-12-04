ФАН разоблачил фейк «Фонтанки» про бойца ЧВК «Вагнера» из дворца творчества в Брянске

Герой публикации «Фонтанки» Руслан, которого издание назвало наемником, обучающим детей патриотизму в Брянском областном губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина, оказался обычным поклонником русского фольклора, в Сирии никогда не был, более того — никогда не говорил с «Фонтанкой». В этом он заверил «Федеральное агентство новостей» (ФАН).

«Никаких контактов с этим агентством «Фонтанка» я не имею и никогда не имел. Откуда они взяли такую информацию – вопрос», — отметил Руслан.

«Фонтанка» ранее опубликовала «интервью» с Русланом, которого пыталось выставить бойцом ЧВК «Вагнера», участвовавшим в ликвидации террориста в Сирии и попавшим на опубликованное «Новой газетой» видео. Видео, с которого все началось, датировалось 2017 годом. В этом году, как и впрочем, ранее и позже в Сирии единственный Руслан в ДДЮТ имени Ю. А. Гагарина не был.

«В 2017 году я был в России. Выезд был — отмечен в загранпаспорте у меня. Это был выезд в Молдавию. То есть отметки через Украину пересекали мы на поезде. И в обратном порядке то же самое», — рассказал ФАН Руслан.

Также Руслан оказался сильно ниже ростом, чем герой интервью «Фонтанки», и без татуировки на груди.

Теперь Руслан намерен подать в суд на «Фонтанку» в суд. По его мнению, издание поступило некорректно, использовав сторонних людей в своих материалах.

20 ноября журналист Денис Коротков из «Новой газеты», сотрудничающий с опальным олигархом Михаилом Ходорковским, опубликовал материал, основанный на видео с ликвидацией боевика «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) в 2017 году в Сирии. «Расследование» сопроводили снимком предполагаемых участников ликвидации, вырезав кадр из ролика. Позже появилось разоблачение данной фотографии и доказательство фотомонтажа.

«Фонтанка» также поддержала «Новую», опубликовав собственный материал по видео. Издание заявило, что идентифицировало еще одного участника ликвидации — некоего 39-летнего Руслана из Брянска, воевавшего в Чечне. СМИ ссылалось на местных жителей, опознавших мужчину на фото. В 2017 году человек с его загранпаспортом якобы летал в Сирию, писало издание со ссылкой на источник. «Фонтанка» также утверждала, что мужчина в настоящее время занимается патриотическим воспитанием молодежи в Брянске.