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 «Министерства» ПНС Ливии начали расправу друг на другом — убит глава «Минфина»

«Министерства» ПНС Ливии начали расправу друг на другом — убит глава «Минфина»
20:20   4 Декабря 2019
Весь мир

Глава расформированного правительства Ливии вышел против действующего «премьера» Сарраджа

Глава расформированного правительства Ливии вышел против действующего «премьера» Сарраджа

Вооруженный переворот в ливийском Триполи против так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа возглавил министр расформированного правительства, которое перестало существовать в 2015 году, Халифа аль-Гави. Об этом сообщило в среду, 4 декабря издание Lybia24.

Ранее ФАН сообщил о вооруженном столкновении между охранниками главаря так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа и боевиками из ополчения Мисураты.

Известно о звуках стрельбы, которые раздавались перед зданием штаб-квартиры ПНС в Триполи. Саррадж и чиновники не имели возможности покинуть штаб-квартиру правительства из-за того, что она оказалась окружена вооруженными группировками. В сети также появились фото, на которых видно, как ПНС перекрыли все дороги, которые ведут к административному зданию в Триполи.

После свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически оказалась раздробленной.  Северо-запад страны контролирует искусственно созданное  Правительство национального согласия (ПНС), в составе которого — выходцы из террористических организаций ИГ, «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» (все три запрещены в РФ). По сути ПНС представляет собой разрозненные бандформирования, которые ведут между собой борьбу за сферы влияния, доходы от продажи нефти, торговли людьми и рэкета. Так, в результате атаки бандитов из состава «министерства внутренних дел» ПНС Ливии убит глава «Минфина» того же «правительства» Фараджа Бумтари. Информация об этом появилась в Facebook.

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Автор: Варвара Ходкевич
#переворот #триполи #пнс #саррадж

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