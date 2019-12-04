Венгрия не даст Украине стать членом НАТО, пока Киев не разрешит венгерский язык

Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не позволит проживающим на ее территории венграм обучаться на родном языке. Слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто передает издание Reuters .

В 2017 году президент Петр Порошенко принял закон об образовании, который ограничивает право проживающих на Украине венгров обучаться в школах на родном языке. Согласно этому закону, все образовательные учреждения Незалежной должны были перейти на обучение на украинском языке к 2020 году.

«Мы не просим никаких дополнительных прав для венгров в Закарпатье, только тех, которые они имели раньше», – заявил Сийарто на саммите НАТО в Лондоне.

Глава МИД Венгрии добавил, что Будапешт уже готов к переговорам с Киевом по этому вопросу.

30 октября Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов НАТО по Украине, так как украинская сторона ущемляет права этнических меньшинств Венгрии. Будапешт заявил, что не станет жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров, которые проживают в Закарпатье, на западе Украины, ради геополитической выгоды.