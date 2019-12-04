В Госдуме не исключили рост IT-рынка РФ из-за новых санкций США

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов убежден, что России будет трудно в короткие сроки найти замену импортному сетевому оборудованию в случае новой волны антироссийских санкций. Однако, депутат уверен, что ограничения послужат стимулом для развития отечественной высокотехнологичной промышленности.

«У России практически нет электронной промышленности, невозможно сказать, что при усилении санкций мы найдем какой-нибудь выход. Да, в категории пять, может быть десять лет какую-то промышленность создать удастся. Надеюсь, что до этого не дойдет», — прокомментировал депутат «Политике Сегодня» подготовку нового пакета антироссийских санкций в США.

В минувший вторник комитет Сената США по международным делам обсудил законопроект о новых экономических ограничениях в отношении России. Голосование по инициативе запланировано на 11 декабря. Документ, в частности, предусматривает санкции в отношении суверенного долга РФ, Центробанка, госбанков, а также энергетического сектора.

Компания Huawei ранее продемонстрировала экономическую гибкость, отказавшись от закупки программного обеспечения и электронных компонентов в США после введения политически мотивированных санкций. Huawei сосредоточилась на разработке собственных чипов, лишив американские компании прибыли.