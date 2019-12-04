Британская «секретарша» Навального Чичваркин не может унять свои политические амбиции

Миллиардер Евгений Чичваркин, ранее выступавший совладельцем «Евросети» и сбежавший в Соединенное королевство, рассказал признанному иноагентом «Радио Свобода» о своих антироссийских «подвигах», пишут «Народные новости».

В ноябре этого года в Лондоне он зарегистрировал Anti-corruption & Libertarian Fundraising, что в переводе на русский — Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства. Таким образом, эмигрант стал официальной «прокладкой» между британскими инвесторами и российской «оппозиции». Через него теперь проходят деньги еще одному иногенту — «Фонду борьбы с коррупцией» Алексея Навального —, а также отечественным либертарианцам. Стоит отметить, что последних еще нет в реестре иностранных агентов, однако закон о признании таковыми физлиц уже существует, а связь с фондом Чичваркина — хорошая причина попасть туда.

Для него идеалом судьбы постсоветской страны является хаос, случившийся на Украине. Более того, он не стесняется своей привязанности к запрещенному в России «Правому сектору»*, охрану из представителей которого он нанял при поездке в Харьков в 2015 году. Как оказалось, Чичваркин решился на это из-за боязни украинцев, поддерживающих Россию.

Бизнесмен не единожды пытался прорваться на высокие посты в правительство постмайдановской Незалежной. Так, в том же 2015 году он предлагал себя главе «Народного фронта» Арсению Яценюку и тогдашнему президенту Петру Порошенко в качестве — ни много, ни мало — министра экономики.

«Я звонил Яценюку, меня с ним не соединили. Звонил Порошенко, когда освободился пост министра экономики. Я говорил: "Возьмите меня". Не перезвонили. Это серьезно. Я ж не шутил, когда говорил: "Возьмите меня". Я занимался тарифно-таможенной политикой, я занимался отраслевым лоббированием», – рассказывал эмигрант журналистам.

Позже он признался, что его все же пригласили на встречу — Яценюк и Порошенко ждали его поздно ночью в президентской администрации. По его утверждениям, чиновники таки предложили ему украинское гражданство и место в Кабинете министров, но назначения так и не состоялось.

Дальше Чичваркин попытался реализоваться в энергетической компании «Укрнафта». Ходили слухи, что он возглавит ее, но на место руководителя пришел другой подданный Британии — президент компании BG Kazakhstan Марк Роллинз.

И даже здесь у предпринимателя не опустились руки. В этом году он решил насесть на нынешнего главу Украины Владимира Зеленского. Правда, связаться с ним он решил через комментарии в Facebook, где пообещал разработать «четкую экономическую программу». Однако, снова тишина.

Теперь он надеется на государственный переворот в России, чтобы здесь урвать кусочек пожирнее. Чичваркин подлизывается к «оппозиции» в надежде, что они все же построят «Россию будущего» и обеспечат ему очень прибыльное место на руководящем уровне.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещена на территории России.