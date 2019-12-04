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19:00   4 Декабря 2019
Россия

Британская «секретарша» Навального Чичваркин не может унять свои политические амбиции

Британская «секретарша» Навального Чичваркин не может унять свои политические амбиции

Миллиардер Евгений Чичваркин, ранее выступавший совладельцем «Евросети» и сбежавший в Соединенное королевство, рассказал признанному иноагентом «Радио Свобода» о своих антироссийских «подвигах», пишут «Народные новости».

В ноябре этого года в Лондоне он зарегистрировал Anti-corruption & Libertarian Fundraising, что в переводе на русский — Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства. Таким образом, эмигрант стал официальной «прокладкой» между британскими инвесторами и российской «оппозиции». Через него теперь проходят деньги еще одному иногенту — «Фонду борьбы с коррупцией» Алексея Навального —, а также отечественным либертарианцам. Стоит отметить, что последних еще нет в реестре иностранных агентов, однако закон о признании таковыми физлиц уже существует, а связь с фондом Чичваркина — хорошая причина попасть туда.

Британская «секретарша» Навального Чичваркин не может унять свои политические амбиции

Для него идеалом судьбы постсоветской страны является хаос, случившийся на Украине. Более того, он не стесняется своей привязанности к запрещенному в России «Правому сектору»*, охрану из представителей которого он нанял при поездке в Харьков в 2015 году. Как оказалось, Чичваркин решился на это из-за боязни украинцев, поддерживающих Россию.

Бизнесмен не единожды пытался прорваться на высокие посты в правительство постмайдановской Незалежной. Так, в том же 2015 году он предлагал себя главе «Народного фронта» Арсению Яценюку и тогдашнему президенту Петру Порошенко в качестве — ни много, ни мало — министра экономики. 

«Я звонил Яценюку, меня с ним не соединили. Звонил Порошенко, когда освободился пост министра экономики. Я говорил: "Возьмите меня". Не перезвонили. Это серьезно. Я ж не шутил, когда говорил: "Возьмите меня". Я занимался тарифно-таможенной политикой, я занимался отраслевым лоббированием», – рассказывал эмигрант журналистам.

Британская «секретарша» Навального Чичваркин не может унять свои политические амбиции

Позже он признался, что его все же пригласили на встречу — Яценюк и Порошенко ждали его поздно ночью в президентской администрации. По его утверждениям, чиновники таки предложили ему украинское гражданство и место в Кабинете министров, но назначения так и не состоялось.

Дальше Чичваркин попытался реализоваться в энергетической компании «Укрнафта». Ходили слухи, что он возглавит ее, но на место руководителя пришел другой подданный Британии — президент компании BG Kazakhstan Марк Роллинз.

И даже здесь у предпринимателя не опустились руки. В этом году он решил насесть на нынешнего главу Украины Владимира Зеленского. Правда, связаться с ним он решил через комментарии в Facebook, где пообещал разработать «четкую экономическую программу». Однако, снова тишина.

Британская «секретарша» Навального Чичваркин не может унять свои политические амбиции

Теперь он надеется на государственный переворот в России, чтобы здесь урвать кусочек пожирнее. Чичваркин подлизывается к «оппозиции» в надежде, что они все же построят «Россию будущего» и обеспечат ему очень прибыльное место на руководящем уровне.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#украина #оппозиция #майдан #навальный #фбк #чичваркин

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