Как оружие поможет россиянам осадить грабителей и насильников

Депутаты от фракции ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект, который позволит гражданам защищать свое имущества всеми возможными способами, вплоть до ликвидации нападающих. Необходимость реформы аргументируют статистикой: 80% осужденных в период с 2016 по 2018 год россиянок убивали в целях самозащиты. Противники закона опасаются, что его реализация повлечет за собой безнаказанные убийства. В их числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который назвал инициативу глупостью.

Закон о превышении самообороны эксперты обсудили 4 декабря на площадке «Национальной службы новостей»

«Не имеет значения степень ущерба нападающего, если он нападает на территории вашего дома, земельного участка. — привел аргумент соавтор законопроекта, депутат от ЛДПР Андрей Свинцов. — Регулярно происходят кражи, грабежи, люди проникают в жилища, собственники или арендаторы законные пытаются себя защитить и оказываются за решеткой».

Обладающая парламентским большинством фракция «Единая Россия» готова поддержать законопроект, уверен Свинцов. Более того, инициативу, по его словам, одобрили в Кремле.

«Мы видели, что отец семейства весь в крови, перерезанный, но нападавший погиб. Десятки, сотни случаев в нашей стране, где люди, защищавшие себя, реально оказывались за решеткой», — привел пример депутат.

Отмена пределов необходимой обороны никаким образом не связана с оружием, заверил председатель организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. Общественник выступил за право защищать себя любым способом, включая оружие.

«Многие уголовные дела по самообороне расследуются по тяжким статьям убийства. Если мы посмотрим статистику, то от бытового насилия погибает в год 30 тысяч человек. В большей части это женщины», — сказал он, подчеркнув, что система в РФ устроена таким образом, что полицейские склонны классифицировать самооборону как убийство из карьерных соображений.

По мнению Ванеева, России не хватает доктрины «мой дом — моя крепость» и презумпции невиновности обороняющегося, когда нападающий, как инициатор агрессии, берет ответственность не только за свою жизнь, но и за весь ущерб третьим лицам от жертвы.

Президент Союза Адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов напомнил о тонкой грани между самосудом и самообороной.

«Дети проникли за яблоками, их что, убить? Нельзя раскрывать ворота до такого беспредела: есть оружие, стреляй в того, кто во дворе попался. <…> Следователь обязан проверить все версии. Конечно, попытка уйти от ответственности за счет того, что я оборонялся, это повсеместная вещь. Те убийцы не должны получить таких лазеек в законе, которые покроют его полностью».

Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков заступился за женщин, для которых оборона от насильников обернулась тюрьмой.

«У нас сейчас права хулиганья и преступников защищены больше, чем права потерпевших. Если человек расчленил кого-то, ему государство бесплатно предоставляет адвоката. А если женщину изнасиловали, то она сама как-то крутится, вертится. <…> Женщина, которая столкнулась с фактом насилия, должна иметь все права для защиты своей чести и достоинства. Она должна иметь возможность быть защищена со стороны закона», — выразил мнение он.

По мнению общественника, России подойдет опыт США, когда агрессору суд запрещает приближаться к потенциальной жертве.