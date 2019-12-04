Политолог назвал наиболее вероятного победителя на выборах президента США в следующем году

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), доктор исторических наук Юрий Рогулев назвал наиболее вероятного победителя президентских выборов в Америке в 2020 году в беседе с «Политикой сегодня».

По мнению эксперта, действующий глава США Дональд Трамп в настоящее время имеет наибольшее количество шансов переизбраться на второй срок. Политолог уверен, что пока в стане демократов не появилось кандидатов, способных составить конкуренцию президенту.

«Можно посмотреть прогнозы брокеров. Брокеры дают из демократов пока самый большой процент (Джо) Байдену. Но и он [процент] недостаточен для того, чтобы победить Трампа. Трампу примерно 40% брокеры дают. У Байдена — 20–30%", — заметил собеседник агентства.

При этом, Рогулев отметил, что среди демократов именно Байден является лидером. Но из-за того, что он сейчас во всех этих скандалах оказался замешан, у него шансы тоже падают.

«Потому (Майкл) Блумберг и появился, чтобы демократы не остались без такого кандидата, который имел бы хоть какие-то шансы. Но сейчас у Блумберга, по-моему 10–12% — тоже, в общем, невеликие цифры», — добавил Рогулев.

Единственный противник Трампа - экономика. Если экономическое положение США сохранится на том же благоприятном уровне, то он без особого труда одержит победу, считает эксперт.

«Если американская экономика зашатается, если он уронит ее своими переговорами, давлением и войной с Китаем, тогда, конечно, мы с вами можем рассматривать всех подряд кандидатов», — заключил Рогулев.

Выборы президента проходят в США один раз в четыре года (по високосным годам) в начале ноября. В следующем году дата голосования назначена на 3 ноября. При этом до сил пор рейтинг главы Белого дома уверено держится, демонстрируя лишь небольшие колебания самого момента вступления в должность в 2017 году.