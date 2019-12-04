Берлин разыгрывает «карту Скрипалей», обвиняя РФ в убийстве гражданина Грузии – эксперт

В убийстве гражданина Грузии в Берлине немецкие власти обвинили Россию. Военный эксперт Александр Жилин считает, что неслучайно это заявление появилось как раз накануне саммита «нормандской четверки».

Эксперт указал, что на предстоящем саммите в «нормандском» формате лидерам четверки крайне необходимо принять хоть какие-либо конкретные меры, иначе громкие заявления превратятся в пустословие.

«Потому что в противном случае всему миру станет понятно, что это уже такой военно-политический онанизм, а не какая-то структура, которая способна что-то решить. Значит, никакие общие слова, которые звучали раньше, уже особо не прокатывают Это первый объект, по которому наносится удар», – приводит слова эксперта «Царьград».

Задача номер два, по мнению Жилина, поддержка антироссийских настроений, которые начали было утихать.

«Почему гражданин Грузии? Потому, что Грузия – это потенциально анти-Россия. Вместе с Украиной умножаем на два – и дальше начинается эта раскрутка».

Военный эксперт отметил, что англосаксы уже не впервые мастерски фабрикуют обвинения, ведь им выгодно моделировать неудобные для России ситуации.

«Это в стиле англосаксов. Удар в спину, провокация и так далее. и в комплексе идет та же цепочка. Потому, что если один раз у них получилось, они никогда не отказываются. Снова нам антидопинг, снова терроризм, снова кто-то кого-то убил. Никаких доказательств. Ведь Меркель могла сделать просто. Сказать: "Вот вам два дня, 48 часов, – пожалуйста, до встречи мне все доказательства на стол и я буду смотреть, что и как», – пояснил эксперт.

При этом эксперт обратил внимание, что убийство грузинского гражданина не имеет никакого отношения к предстоящему саммиту, однако «англосаксам» выгодно организовывать неудобные ситуации для других стран, чтобы потом ими управлять.

«Иметь конфликт в регионе для англосаксов – милое дело. Вы посмотрите на их историю. Они же везде организовывают такие вещи, а потом управляют. Вы думаете, англосаксы не могли бы урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном? Да в секунду. А зачем? Они в любой момент дернут его – и все, там снова все заполыхает», – уверен эксперт.

Гражданин Грузии, бывший полевой командир, был убит выстрелом в голову в центре Берлина. Человек на велосипеде подъехал к нему сзади, выстрелил в спину, потом в голову. Власти ФРГ обвинили Россию в причастности к преступлению.

4 декабря Берлин объявил персонами нон грата и выслал из страны двух российских дипломатов. МИД РФ пообещал подготовить ответ для Германии, изучив причины, по которым дискриминируют россиян.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения беспочвенными.

Саммит глав «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, ФРГ) состоится 9 декабря в Париже.