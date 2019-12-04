Путин напомнил, что РФ всегда была против милитаризации космоса

Российский лидер Владимир Путин напомнил, как Россия относится к размещению оружия в космическом пространстве. Он выступил на совещании по военной тематике 4 декабря.

«Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса. В то же время, развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом», — сказал он.

Ранее на встрече президент указал, что Соединенные Штаты Америки видят в космосе плацдарм для театра военных действий, а также планируют проводить там боевые операции.

«Для сохранения стратегического превосходства в этой сфере США ускоренно создают космические силы, которые в рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки», — отметил глава государства.

К тому же, ведущие страны совершенствуют и развивают системы двойного назначения и их технические характеристики.