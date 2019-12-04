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 «Министерства» ПНС Ливии начали расправу друг на другом — убит глава «Минфина»

«Министерства» ПНС Ливии начали расправу друг на другом — убит глава «Минфина»
20:25   4 Декабря 2019
Весь мир

«Министерства» ПНС Ливии начали расправу друг на другом — убит глава «Минфина»

«Министерства» ПНС Ливии начали расправу друг на другом — убит глава «Минфина»

Боевики «министерства внутренних дел» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии атаковали штаб-квартиру главы «министерства финансов» того же правительства Фараджа Бумтари и застрелили его. Об этом появились сообщения в соцсети Facebook.

Сообщается, что Фарадж Бумтари был убит боевиками МВД ПНС Ливии, «премьер-министром» которого себя называет Файез Саррадж. Сейчас северо-запад Ливии и столица Триполи захвачена террористами ПНС, которые связаны с боевиками запрещенных в России организаций «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ.

ПНС искусственно создали в 2015 году, а его боевики причастны к революции в Ливии в 2011 году. Фактически ПНС состоит из разрозненных незаконных вооруженных формирований, которые постоянно воюют между собой и делят сферы влияния. В частности, на минувшей неделе террористы ПНС Ливии устроили перестрелку из-за публикаций в катарских СМИ. 

ливия

Само «министерство внутренних дел» ПНС состоит из членов радикальных исламистских группировок из Мисураты и Триполи, которые косвенно связаны между собой. С 2018 года МВД ПНС возглавляет Фатхи Башага. Причем указ о назначении Саррадж подписал под давлением. 

Террористы обвиняют друг друга в разных преступлениях и перебегают из одной группировки в другую. При этом страдают мирные жители Ливии.

Ливийская национальная армия (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар, проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» против террористов ПНС в Триполи.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #ливия #весь мир #пнс ливии

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