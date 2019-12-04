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Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

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17:59   4 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

Украинцев, политические и общественные организации зовут выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости) в преддверии саммита «нормандской четверки», сообщил депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Андрей Парубий в Facebook 4 декабря.

Главными «сподвижниками» акции выступили лидеры парламентских фракций «Европейская солидарность» Петр Порошенко, «Батькивщина» Юлия Тимошенко и «Голос» Святослав Вакарчук. Они подписали соответствующее заявление, фото которого приложил Парубий к публикации.

Таким образом политики через общественность хотят напомнить правительству Украины, а прежде всего президенту Владимиру Зеленскому, о «красных линиях», которые нельзя пересекать на встрече в «нормандском формате».

«Учитывая вызовы, которые стоят перед Украиной сегодня, накануне «нормандской встречи», необходимо напомнить власти о «красных линиях» — требованиях украинского народа, которые никто не имеет права игнорировать», — указано в заявлении.

В частности, это касается «оккупации» Крыма, выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и судебных процессов против России.

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

Напомним, что «нормандский саммит» пройдет в Париже 9 декабря. Помимо Зеленского в нем примут участие: российский президент Владимир Путин, немецкий канцлер Ангела Меркель и французский глава Эманнюэль Макрон.

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Автор: Анна Манц
#украина #майдан #тимошенко #нормандская четверка #вакарчук #поршенко

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