Посол РФ считает, что нет доказательств причастности госструктур РФ к убийству в Берлине

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев считает, что доказательств причастности госструктур РФ к убийству в Берлине нет и быть не может. По мнению российского посольства в Германии, решение о высылке дипломатов — это недружественный и безосновательный шаг со стороны Германии.

«Глубоко разочарованы подходом германской стороны», — говорится в заявлении посольства.

Ранее высылку российских дипломатов из Германии прокомментировали в МИД РФ. Ведомство заявило, что расследование убийства гражданина Грузии в Берлине является политизированным.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг причастность России к убийству в Берлине. Представитель Кремля отметил, что предположения являются Это абсолютно беспочвенными, но эта тема «экзальтируется германскими СМИ, что не означает, что дела обстоят именно так».

Министерство иностранных дел Германии объявило двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата. Причиной стало убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое произошло 23 августа в берлинском районе Моабит. Убийца выстрелил в Хангошвили и скрылся на велосипеде. Позже правоохранители задержали гражданина РФ, который отказался от дачи показаний. Немецкое издание Spiegel сообщило, что к преступлению якобы могут быть причастны российские спецслужбы.