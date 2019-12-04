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Посол РФ считает, что нет доказательств причастности госструктур РФ к убийству в Берлине

Посол РФ считает, что нет доказательств причастности госструктур РФ к убийству в Берлине

 Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам

Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

 Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

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Ехидные насмешки над Трампом представителей стран НАТО попали на видео

Ехидные насмешки над Трампом представителей стран НАТО попали на видео

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Меркель объяснила высылку российских дипломатов
17:36   4 Декабря 2019
Россия

Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам

Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Штаты ведут работу с Россией по ядерным вопросам и хотят достичь результата вместе с КНР. Об этом стало известно в среду, 4 декабря. 

Американские журналисты спросили у главы государства в кулуарах саммита ООН об инициативе российского лидера Владимира Путина по введению моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Трамп ответил, что США говорят с Россией о многих вещах, в том числе о прекращении ядерного оружия. Он добавил, что это самая большая проблема для мира. 

«Я думаю, что эта проблема больше, чем любая другая проблема, которая есть сегодня у мира, и мы очень упорно работаем над этим. Он [президент России Владимир Путин — ред.] хочет, чтобы что-то произошло, и я тоже, и Китай тоже», — сказал Трамп.

Ранее президент РФ предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Он направил свое предложение в основные страны Европы и Азии, а также в различные международные организации. Позже замглавы Сергей Рябков заявил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В альянсе посчитали, что мораторий не заслуживает доверия, потому что «игнорирует реальность на местах». 

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Автор: Софья Белоцерковская
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