Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Штаты ведут работу с Россией по ядерным вопросам и хотят достичь результата вместе с КНР. Об этом стало известно в среду, 4 декабря.

Американские журналисты спросили у главы государства в кулуарах саммита ООН об инициативе российского лидера Владимира Путина по введению моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Трамп ответил, что США говорят с Россией о многих вещах, в том числе о прекращении ядерного оружия. Он добавил, что это самая большая проблема для мира.

«Я думаю, что эта проблема больше, чем любая другая проблема, которая есть сегодня у мира, и мы очень упорно работаем над этим. Он [президент России Владимир Путин — ред.] хочет, чтобы что-то произошло, и я тоже, и Китай тоже», — сказал Трамп.

Ранее президент РФ предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Он направил свое предложение в основные страны Европы и Азии, а также в различные международные организации. Позже замглавы Сергей Рябков заявил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В альянсе посчитали, что мораторий не заслуживает доверия, потому что «игнорирует реальность на местах».