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 Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам

Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

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17:21   4 Декабря 2019
Россия

Путин подвел итоги переговоров с Вучичем

Путин подвел итоги переговоров с Вучичем

Президент России Владимир Путин подвел итоги переговоров с сербским лидером Александром Вучичем, которые прошли в среду, 4 декабря, в Сочи.

Как заявил Владимир Путин по итогам переговоров, они были содержательными и полезными для обеих сторон. Глава государства подчеркнул, что встреча прошла в дружественной атмосфере и получилась конструктивной. 

 «Мы подробно обсудили весь комплекс российско-сербского взаимодействия», — рассказал президент РФ.

Глава государства пояснил, что стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг Косово, а также по другим актуальным темам. По словам Путина, отношения России и Сербии опираются на многовековую дружбу и взаимопомощь, а также имеют богатую историю.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пригласил Владимира Путина в ближайшее время посетить Белград. В свою очередь российский лидер пригласил Вучича в Москву на Парад Победы в мае 2020 года. Президент Сербии сразу принял приглашение

Перед встречей с Путиным сербский лидер рассказал, что Белград нуждается в дополнительных объемах газа и рассчитывает на помощь Москвы.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #сербия #вучич

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