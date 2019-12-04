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Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Посол РФ считает, что нет доказательств причастности госструктур РФ к убийству в Берлине

Посол РФ считает, что нет доказательств причастности госструктур РФ к убийству в Берлине

 Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам

Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

 Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

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Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Меркель объяснила высылку российских дипломатов
17:12   4 Декабря 2019
Весь мир

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Высылка российских дипломатов не повлияет на саммит «нормандской четверки», уверена канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, что ранее 4 декабря немецкое министерство иностранных дел объявило двух сотрудников посольства РФ в столице ФРГ персонами нон грата. Как указала канцлер, причина кроется в «недостаточном» сотрудничестве Москвы с расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.

Меркель также добавила, что готова обсудить этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече «нормандской четверки».  Событие пройдет в Париже 9 декабря, в нем также поучаствуют главы Франции Эмманюэль Макрон и Украины Владимир Зеленский.

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

23 августа в берлинском Тиргартене неизвестный застрелил грузинского гражданина. Через несколько дней полицейские задержали россиянина, у которого, по утверждениям прокуратуры, было обнаружено орудие убийства. Следствие считает, что дело имеет заказной характер, а его заказчиком выступает преступное сообщество или иностранная разведка.

В конце августа немецкая пресса заявила, что убийцей мог быть агент российских спецслужб. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт тогда отмечал, что предположения СМИ были приняты к сведению.

В то же время, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения беспочвенными. В российском МИД же сочли, что расследования приобрело политизированный характер.

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Автор: Анна Манц
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