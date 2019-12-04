Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Высылка российских дипломатов не повлияет на саммит «нормандской четверки», уверена канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, что ранее 4 декабря немецкое министерство иностранных дел объявило двух сотрудников посольства РФ в столице ФРГ персонами нон грата. Как указала канцлер, причина кроется в «недостаточном» сотрудничестве Москвы с расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.

Меркель также добавила, что готова обсудить этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече «нормандской четверки». Событие пройдет в Париже 9 декабря, в нем также поучаствуют главы Франции Эмманюэль Макрон и Украины Владимир Зеленский.

23 августа в берлинском Тиргартене неизвестный застрелил грузинского гражданина. Через несколько дней полицейские задержали россиянина, у которого, по утверждениям прокуратуры, было обнаружено орудие убийства. Следствие считает, что дело имеет заказной характер, а его заказчиком выступает преступное сообщество или иностранная разведка.

В конце августа немецкая пресса заявила, что убийцей мог быть агент российских спецслужб. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт тогда отмечал, что предположения СМИ были приняты к сведению.

В то же время, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения беспочвенными. В российском МИД же сочли, что расследования приобрело политизированный характер.