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Посол РФ считает, что нет доказательств причастности госструктур РФ к убийству в Берлине

Посол РФ считает, что нет доказательств причастности госструктур РФ к убийству в Берлине

 Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам

Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

 Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»
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Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Меркель объяснила высылку российских дипломатов
17:18   4 Декабря 2019
Россия

Вучич принял приглашение Путина посетить парад Победы в Москве в 2020 году

Вучич принял приглашение Путина посетить парад Победы в Москве в 2020 году

Российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Сербии Александар Вучич принял приглашение приехать в Москву на юбилей Победы, который пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает ТАСС.

«В следующем году будет отмечаться важная для всех нас дата — 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Господин Вучич принял приглашение приехать на торжественные мероприятия, которые пройдут 9 мая в Москве», — сказал глава российского государства. 

Президент отметил, что в России будут очень рады видеть сербских военных в числе участников парада на Красной площади.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #сербия #общество #весь мир #вучич

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