Вучич принял приглашение Путина посетить парад Победы в Москве в 2020 году

Российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Сербии Александар Вучич принял приглашение приехать в Москву на юбилей Победы, который пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает ТАСС.

«В следующем году будет отмечаться важная для всех нас дата — 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Господин Вучич принял приглашение приехать на торжественные мероприятия, которые пройдут 9 мая в Москве», — сказал глава российского государства.

«Господин Вучич принял приглашение принять участие в мероприятиях в честь 75-летия Победы»: Путин и Вучич вышли к прессе pic.twitter.com/36rzVqcJmX — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 4, 2019

Президент отметил, что в России будут очень рады видеть сербских военных в числе участников парада на Красной площади.