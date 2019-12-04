РФ готова сохранить транзит газа через Украину, заявил Путин

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, заявил глава государства Владимир Путин.

Ранее глава российского министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва и Киев могут провести переговоры по транзиту газа 5 декабря, если к этому будут готовы компании «Газпром» и «Нафтогаз».

Также министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Киев готов рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена на топливо будет привязана к европейскому индикатору.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский допустил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «нормандской четверки» 9 декабря в Париже может поднять вопрос заключения долгосрочного договора на транзит газа.