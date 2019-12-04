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 Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам

Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

 Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»
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Меркель объяснила высылку российских дипломатов

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17:00   4 Декабря 2019
Россия

РФ готова сохранить транзит газа через Украину, заявил Путин

РФ готова сохранить транзит газа через Украину, заявил Путин

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, заявил глава государства Владимир Путин. 

Ранее глава российского министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва и Киев могут провести переговоры по транзиту газа 5 декабря, если к этому будут готовы компании «Газпром» и «Нафтогаз».

Также министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Киев готов рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена на топливо будет привязана к европейскому индикатору.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский допустил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «нормандской четверки» 9 декабря в Париже может поднять вопрос заключения долгосрочного договора на транзит газа.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #украина #политика #газ

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