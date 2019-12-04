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Посол РФ считает, что нет доказательств причастности госструктур РФ к убийству в Берлине

Посол РФ считает, что нет доказательств причастности госструктур РФ к убийству в Берлине

 Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам

Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

 Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

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16:57   4 Декабря 2019
Россия

Москвичам советуют пересесть с личного на общественный транспорт из-за метели

Москвичам советуют пересесть с личного на общественный транспорт из-за метели

Москвичам советуют пересесть с личного на общественный транспорт из-за метели, об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Погода в столице резко ухудшилась примерно в 15:00: поднялся ветер и началась метель, о которой ранее предупреждали синоптики. Сейчас сильный снег идет на юге столицы, а также в восточной и юго-восточной части и в центре. ЦОДД рекомендует автомобилистам по возможности не пользоваться машинами, а пересесть на метро или другой общественный транспорт. 

Как сообщили синоптики, уже в четверг, 5 декабря, в Москве резко потеплеет до плюсовых температур. В городе и столичном регионе ожидается до +4 градусов, а также дождь. Кроме того, ветер подует со скоростью 12 метров в секунду. 

Ранее глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в декабре в России ожидаются перепады температуры в 25 градусов. Кроме того, синоптики рассказали о «пятнистых» осадках в декабре.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #погода

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