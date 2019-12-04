Москвичам советуют пересесть с личного на общественный транспорт из-за метели, об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Погода в столице резко ухудшилась примерно в 15:00: поднялся ветер и началась метель, о которой ранее предупреждали синоптики. Сейчас сильный снег идет на юге столицы, а также в восточной и юго-восточной части и в центре. ЦОДД рекомендует автомобилистам по возможности не пользоваться машинами, а пересесть на метро или другой общественный транспорт.

Как сообщили синоптики, уже в четверг, 5 декабря, в Москве резко потеплеет до плюсовых температур. В городе и столичном регионе ожидается до +4 градусов, а также дождь. Кроме того, ветер подует со скоростью 12 метров в секунду.

Ранее глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в декабре в России ожидаются перепады температуры в 25 градусов. Кроме того, синоптики рассказали о «пятнистых» осадках в декабре.