Задержание Россией украинских кораблей члены НАТО посчитали угрозой

Члены НАТО упрекнули Россию за агрессивные действия в отношении украинских кораблей, задержанных за нарушение госграницы в Керченском проливе в прошлом году и посчитали, что такое поведение представляет опасность для всего альянса.

«Агрессивные действия России являются угрозой евроатлантической безопасности, терроризм во всех его формах представляет постоянную опасность для всех нас», – сообщается в совместной декларации лидеров стран Североатлантического союза, принятой на саммите НАТО 29 ноября в Лондоне.

Кроме этого, на саммите члены НАТО отметили, что Россия продолжает развертывать новые ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), что может быть рискованно для евроатлантической безопасности, однако альянс настроен на взвешенную политику в отношении России.

«Североатлантический альянс открыт для диалога и конструктивных отношений с Россией, когда ее действия позволят это сделать», – говорится в документе.

Также, по мнению членов альянса, угрозу международному сообществу представляют конфликты между странами, кибератаки, гибридные нападения и миграция.

В ноябре 2018 года российская сторона задержала украинские катера «Бердняк» и «Никиполь» и буксир «Яны Капу» в Керченском проливе за нарушение границы. 17 ноября 2019 года корабли покинули место стоянки в порту Керчи и вернулись на территорию Украины. Однако украинская сторона осталась недовольна плохим состоянием кораблей и заявила, что с кораблей сняли все оборудование и даже мелкие предметы интерьера.

ФСБ предоставили видеозапись, на которой видно, что при подписании документов о передаче кораблей украинская сторона не предъявляла никаких претензий все оборудование находилось на кораблях.

Позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ответ на обвинения со стороны украинского командующего ВМС Игоря Воронченко о пропавшем оборудовании с украинских кораблей предложил отправить в Киев «посылочку из унитазов».