Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
В Госдуме не исключили рост IT-рынка РФ из-за новых санкций США

В Госдуме не исключили рост IT-рынка РФ из-за новых санкций США

 Как оружие поможет россиянам осадить грабителей и насильников

Как оружие поможет россиянам осадить грабителей и насильников
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

 Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»
Задержание Россией украинских кораблей члены НАТО посчитали угрозой

Задержание Россией украинских кораблей члены НАТО посчитали угрозой

 Ехидные насмешки над Трампом представителей стран НАТО попали на видео

Ехидные насмешки над Трампом представителей стран НАТО попали на видео

В Госдуме не исключили рост IT-рынка РФ из-за новых санкций США

В Госдуме не исключили рост IT-рынка РФ из-за новых санкций США

 Как оружие поможет россиянам осадить грабителей и насильников

Как оружие поможет россиянам осадить грабителей и насильников
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук собирают новый майдан перед «нормандским саммитом»

 Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»

Правительство Украины поручило провести аудит в «Нафтогазе»
Задержание Россией украинских кораблей члены НАТО посчитали угрозой

Задержание Россией украинских кораблей члены НАТО посчитали угрозой

 Ехидные насмешки над Трампом представителей стран НАТО попали на видео

Ехидные насмешки над Трампом представителей стран НАТО попали на видео

18:46   4 Декабря 2019
Весь мир

Задержание Россией украинских кораблей члены НАТО посчитали угрозой

Задержание Россией украинских кораблей члены НАТО посчитали угрозой

Члены НАТО упрекнули Россию за агрессивные действия в отношении украинских кораблей, задержанных за нарушение госграницы в Керченском проливе в прошлом году и посчитали, что такое поведение представляет опасность для всего альянса.

«Агрессивные действия России являются угрозой евроатлантической безопасности, терроризм во всех его формах представляет постоянную опасность для всех нас», – сообщается в совместной декларации лидеров стран Североатлантического союза, принятой на саммите НАТО 29 ноября в Лондоне.

Кроме этого, на саммите члены НАТО отметили, что Россия продолжает развертывать новые ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), что может быть рискованно для евроатлантической безопасности, однако альянс настроен на взвешенную политику в отношении России.

«Североатлантический альянс открыт для диалога и конструктивных отношений с Россией, когда ее действия позволят это сделать», – говорится в документе.

Также, по мнению членов альянса, угрозу международному сообществу представляют конфликты между странами, кибератаки, гибридные нападения и миграция.

В ноябре 2018 года российская сторона задержала украинские катера «Бердняк» и «Никиполь» и буксир «Яны Капу» в Керченском проливе за нарушение границы. 17 ноября 2019 года корабли покинули место стоянки в порту Керчи и вернулись на территорию Украины. Однако украинская сторона осталась недовольна плохим состоянием кораблей и заявила, что с кораблей сняли все оборудование и даже мелкие предметы интерьера.

ФСБ предоставили видеозапись, на которой видно, что при подписании документов о передаче кораблей украинская сторона не предъявляла никаких претензий все оборудование находилось на кораблях.

Позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ответ на обвинения со стороны украинского командующего ВМС Игоря Воронченко о пропавшем оборудовании с украинских кораблей предложил отправить в Киев «посылочку из унитазов».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #нато #нато столтенберг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...